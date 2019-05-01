2019-05-01T22:09:44+03:00
Происшествия

Отчим-инкассатор в Самаре застрелил пасынка из-за разрыва с его матерью?

Стали известны новые подробности убийства школьника
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Друзья Жоры признаются: про семью мальчик почти ничего не рассказывалДрузья Жоры признаются: про семью мальчик почти ничего не рассказывалФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Страшная трагедия, которая произошла 22 апреля в одном из домов по улице Мичурина потрясла всю Самару. Отчим-инкассатор застрелил пасынка, а затем наложил на себя руки.

Родители Георгия развелись. Мальчик и его младший брат остались жить с матерью. Скоро она снова вышла замуж и родила третьего ребенка. Избранником ее оказался инкассатор Сергей. 44 года, был женат, есть дети от первого брака. Знакомые Сергея в один голос говорят о нем: способный, умный мужчина.

Вот только закончился этот роман трагедией. О том, что произошло в тот день, приходится только гадать. Жора пришел домой из школы. В промежутке с 11 до 3 в гости зашел отчим. Причина его визита – загадка. Ведь Сергей и мать Георгия уже давно не жили вместе. Более того, как стало известно позже, мать школьника накануне трагедии побывала в ЗАГСе и подала заявление на развод.

Так быть может предстоящий развод и подтолкнул мужчину на столь страшный поступок? В подробностях этого дела сейчас разбирается следствие.

- По предварительной версии, мужчина поссорился с юношей. Во время конфликта 22 апреля он схватился за оружие и выстрелил в пасынка, а потом умер сам. Оба скончались на месте происшествия. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство», – сообщили в СУ СКР по Самарской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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