2019-05-02T07:31:58+03:00
Происшествия

В Тольятти ищут пропавшую 3-летнюю девочку

Кира Саглам пропала 1 мая в ТЦ «Акварель»
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: vk.com/la_samaraФото: vk.com/la_samara
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В Тольятти полиция и местные жители ищут пропавшую 3-летнюю девочку. Кира Саглам 1 мая была в торговом центре «Акварель», где и пропала, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Приметы девочки – рост 104 см, худощавое телосложение, светлые волосы, серо-голубые глаза. Кира была одета в синюю жилетку, белую кофту с рисунком, бордовые спортивные брюки, белую шапку и розовые кроссовки.

Всем, кому известно о том, где сейчас девочка, необходимо позвонить по телефонам: (8482) 39-10-51, 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи) или 89277344687 (Наталья).

Штаб поиска будет работать с 11:00 на парковке ТЦ «Акварель» по адресу: Тольятти, Южное шоссе, 6. Все, кто хочет помочь в поисках, могут подойти туда. С собой надо захватить скотч и теплое питье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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