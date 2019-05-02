Команда студентов СамГУПС приняла участие в молодежном форуме в Москве

СЕГОДНЯ 08:02 2019-05-02T08:02:16+03:00

Где студенты поучаствовали в квестах, викторинах и ярмарке вакансий

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В Москве прошел молодежный форум для специалистов энергетической отрасли «Электро-2019». В форуме впервые приняла участие команда студентов СамГУПС «Короткое замыкание».

- На мероприятии «Навстречу светлому будущему» команды студентов соревновались в эрудиции, смекалке и находчивости. Отличные знания по истории электротехники, электроники и физики продемонстрировала команда «Короткое замыкание» в викторине «ЭлектроУмник», достойно ответив на вопросы из различных областей науки и техники, - рассказали в пресс-службе СамГУПС.

Кроме того, смекалка, находчивость и практические навыки помогли самарским студентам в квесте «Укроти Электро».

- Выполняя задания, ребята познакомились со спецификой оборудования ведущих отраслевых компаний «Росатом», «Интер РАО ЕЭС», МОЭК, «Мосэнерго», МОЭСК, «Лукойл-энергосети», Schneider Electric и др. Достойное участие студентов в международной ярмарке вакансий «Экспоцентра» представило СамГУПС в качестве крупнейшего вуза Поволжья, готовящего специалистов в области электроэнергетики, - подытожили в СамГУПС.

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ИСТОЧНИК KP.RU