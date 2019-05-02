Причинил ущерб на 1,8 млн рублей: в Самаре местный житель продавал на флешках программу для проектирования

СЕГОДНЯ 08:46 2019-05-02T08:58:35+03:00

Мужчине вменяют нарушение авторских прав, ему грозит до 6 лет тюрьмы

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Шесть лет лишения свободы и штраф 500 000 рублей грозит 35-летнему жителю Самары. Мужчину обвиняют в нарушении авторских прав – он продавал на флешках чужую программу для проектирования, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

- Полицейские провели «проверочную закупку», во время которой, находясь в салоне автомобиля, припаркованном на ул. Красногвардейской в Самаре, приобрели программное обеспечение на флеш-карте у местного жителя 1984 года рождения, ранее судимого за имущественное преступление, - уточнили в главке.

Самарец нанес ущерб создателю программы на 1 миллион 800 тысяч рублей. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU