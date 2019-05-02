В крупном пожаре в Сызранском районе погибли два человека

СЕГОДНЯ 09:15 2019-05-02T09:21:18+03:00

В селе Старая Рачейка горели два частных дома и надворные постройки

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Крупный пожар произошел вечером в среду, 1 мая, в селе Старая Рачейка Сызранского района Самарской области. В районе 23:36 там загорелись два частных дома и надворные постройки. Огонь распространился на площадь в 500 квадратных метров. К сожалению, в пожаре погибли два человека, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

- С огнем боролись 48 человек личного состава и 17 единиц техники. Ликвидировать возгорание удалось в 3:28, - говорится в сообщении.

Причины пожара сейчас устанавливают специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU