СЕГОДНЯ 10:11 2019-05-02T10:11:11+03:00

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В Тольятти нашли пропавшую 3-летнюю Киру Саглам. Напомним, девочка пропала в торговом центре «Акварель» на Южном шоссе, 6 в среду, 1 мая. В четверг, 2 мая, в паблике «Лиза Алерт Самарская область» сообщили, что девочку нашли и она жива. Очевидцы уточнили, что малышку обнаружили в другом торговом центре – «Парк Хаус». Как 3-летняя Кира оказалась там, не сообщается.

Напомним, искали пропавшую девочку жители Самарской области и полиция. Горожане расклеивали объявления, раздавали листовки, распространяли информацию в социальных сетях.

Пропавшую в торговом центре Тольятти 3-летнюю девочку нашли в другом ТЦ

ИСТОЧНИК KP.RU