В Самаре подросток взял у отца машину покататься и попался пьяный за рулем

СЕГОДНЯ 10:34 2019-05-02T10:34:17+03:00

Сам водитель объяснил, что «Гранту» взял у отца покататься с друзьями. Фото: «Ночной патруль Самара».

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В Самаре полицейские поймали за рулем «Лады Гранты» подростка без прав и в состоянии алкогольного опьянения. Произошло это в районе рынка Норд ночью со среды на четверг, с 1 на 2 мая. Об этом сообщает «Ночной патруль Самара».

- Активисты обнаружили машину и передали информацию ближайшему экипажу ГИБДД. Автомобиль остановлен, водитель задержан. В ходе оформления административного материала выяснилось, что у нарушителя нет прав и никогда и не было, - говорится в сообщении.

Сам водитель объяснил, что «Гранту» взял у отца покататься с друзьями. При этом на машине обнаружили повреждения. Откуда они взялись – активисты и полиция так и не выяснили.

ИСТОЧНИК KP.RU