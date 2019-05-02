Житель Сызранского района бросил бутылку с зажигательной смесью в дом соседей

СЕГОДНЯ 11:44 2019-05-02T11:44:54+03:00

Сделал он это из-за того, что не ладил с соседями

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В Сызранском районе Самарской области суд закрыл уголовное дело в отношении местного жителя. Мужчина ночью бросил в дом соседей бутылку с зажигательной смесью. Об этом пишет КТВ-Луч.

- Отношения с хозяевами дома были напряженными, а поэтому мужчина решил серьезно им насолить, - отмечает издание. - Поджигатель действовал в полночь. Он перепрыгнул через забор и подошел к дому. С собой он захватил бутылку с горючей смесью. Мужчина поджог ее и швырнул в стену.

Вспыхнул пожар. К счастью, никто не пострадал. Ущерб имуществу оценили в 172 тысячи рублей. Поджигатель возместил ущерб хозяевам дома и те попросили не наказывать мужчину.

ИСТОЧНИК KP.RU