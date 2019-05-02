В полиции рассказали, где была пропавшая в Тольятти 3-летняя девочка

СЕГОДНЯ 12:30 2019-05-02T12:31:11+03:00

Ее нашла школьница, она приютила малышку на ночь, а утром отправилась с ней искать маму

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В региональном ГУ МВД рассказали, где была пропавшая в Тольятти 3-летняя Кира Саглам. Напомним, девочка пропала в торговом центре «Акварель» 1 мая. Нашли ее 2 мая в ТЦ «Парк Хаус». Мать девочки рассказала полицейским, что потеряла ребенка из вида на одной из игровых площадок, а потом не смогла найти дочку сама. Плачущую Киру нашла 10-летняя девочка. Школьница решила привести ребенка на ночь к себе, а утром пойти искать маму малышки в торговые центры.

- По данным сотрудников органов внутренних дел, в отношении несовершеннолетней противоправных действий не совершалось, - уточнили в ГУ МВД России по Самарской области.

3-летнюю Киру Саглам искали полицейские, сотрудники Росгвардии, общественники и простые горожане. Осматривали торговые центры, авто- и железнодорожные вокзалы, чердаки и подвалы около 40 домов, правоохранители опрашивали 120 жителей города.

Нашли девочку в ТЦ «Парк Хаус» в 10 утра 2 мая. Киру отвезли в отдел полиции, где ее ждала мама.

ИСТОЧНИК KP.RU