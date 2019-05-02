2019-05-02T13:28:38+03:00
Спорт

«Крылья Советов» в матче с «Уфой» не смогут рассчитывать на Никиту Чичерина, Мохаммеда Рабиу и Рамиля Шейдаева

Первый восстанавливается после травмы, двое других дисквалифицированы
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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«Крылья Советов» и «Уфа» - соседи по турнирной таблице.«Крылья Советов» и «Уфа» - соседи по турнирной таблице.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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«Крылья Советов» готовятся к матчу 27 тура РПЛ против «Уфы». Игра пройдет 5 мая на стадионе «Самара Арена». Начало – в 15:00 по местному времени. В этом матче «Крылья» не смогут рассчитывать на Никиту Чичерина, который восстанавливается после травмы, а также на Мохаммеда Рабиу и Рамиля Шейдаева. У первого перебор с желтыми карточками, у второго – дисквалификация из-за красной карточки. С основной командой накануне тренировался форвард молодежки Егор Голенков, сообщает пресс-служба «КС».

Напомним, «Крылья Советов» и «Уфа» - соседи по турнирной таблице. Самарцы идут на 13 месте, уфимцы на 14-ом. Между командами 2 очка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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