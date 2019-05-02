2019-05-02T15:44:16+03:00
Происшествия

Смертельное ДТП: в Самарской области большегруз с водителем без прав столкнулся с «Киа»

Водитель легковушки погиб
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: vk.com/dtp_163Фото: vk.com/dtp_163
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Смертельное ДТП произошло в Самарской области на трассе «Самара – Большая Черниговка – дорога до республики Казахстан». На 83 км трассы большегруз «Вольво» столкнулся с «Киа». Водитель легковушки погиб. Об этом сообщает паблик «ДТП 163 Самара».

- Водитель «Киа» допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, в результате чего столкнулся с движущимся во встречном направлении машиной «Вольво» - за рулем бы водитель без прав, - говорится в сообщении.

На месте работали сотрудники ГИБДД. Сейчас правоохранители проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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