Смертельное ДТП: в Самарской области большегруз с водителем без прав столкнулся с «Киа»
Водитель легковушки погиб
Фото: vk.com/dtp_163
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Смертельное ДТП произошло в Самарской области на трассе «Самара – Большая Черниговка – дорога до республики Казахстан». На 83 км трассы большегруз «Вольво» столкнулся с «Киа». Водитель легковушки погиб. Об этом сообщает паблик «ДТП 163 Самара».
- Водитель «Киа» допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, в результате чего столкнулся с движущимся во встречном направлении машиной «Вольво» - за рулем бы водитель без прав, - говорится в сообщении.
На месте работали сотрудники ГИБДД. Сейчас правоохранители проводят проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU