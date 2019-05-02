Под Сызранью мотоциклист без прав протаранил ворота. Пассажир в реанимации
От прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения виновник ДТП отказался
Фото: vk.com/dtp_163
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В селе Старая Рачейка в Сызранском районе Самарской области произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Мужчина без прав на мотоцикле с люлькой въехал в ворота. Пассажир сейчас в реанимации, сообщает паблик «ДТП 163 Самара».
- Водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, – говорится в сообщении.
Водитель получил травму головы. Он и пассажир были без шлемов. На месте работали медики «скорой» и полицейские. Сейчас правоохранители проводят проверку по факту ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU