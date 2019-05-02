Под Сызранью мотоциклист без прав протаранил ворота. Пассажир в реанимации

СЕГОДНЯ 16:20 2019-05-02T16:20:54+03:00

Изменить размер текста: A A

В селе Старая Рачейка в Сызранском районе Самарской области произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Мужчина без прав на мотоцикле с люлькой въехал в ворота. Пассажир сейчас в реанимации, сообщает паблик «ДТП 163 Самара».

- Водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, – говорится в сообщении.

Водитель получил травму головы. Он и пассажир были без шлемов. На месте работали медики «скорой» и полицейские. Сейчас правоохранители проводят проверку по факту ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU