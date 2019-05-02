Главным тренером хоккейной «Лады» стал экс-наставник «Сокола» Александр Титов
Хоккейный клуб «Лада» определился с новым главным тренером. Им стал экс-наставник красноярского «Сокола» Александр Титов. Соглашение рассчитано на год. Будучи игроком Титов выступал за «Ладу» в 2005 и 2006 годах.
- Поступило предложение от «Лады» – новый вызов для меня. Три сезона [работы в «Соколе», - прим. ред «КП-Самара»] – большой срок, назрели изменения. Тем более, все это время я жил в отрыве от семьи, а Тольятти гораздо ближе к Москве. Сошлось много факторов, которые повлияли на мое решение, - приводит слова нового наставника команды пресс-служба «Лады».
Напомним, в этом сезоне ВХЛ тольяттинская команда вылетела в первом раунде плей-офф как раз после серии с «Соколом».
ИСТОЧНИК KP.RU