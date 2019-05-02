2019-05-02T17:52:55+03:00
Спорт

Главным тренером хоккейной «Лады» стал экс-наставник «Сокола» Александр Титов

Контракт со специалистом рассчитан на один год
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Будучи игроком Титов выступал за «Ладу» в 2005 и 2006 годах. Фото: ХК «Лада»Будучи игроком Титов выступал за «Ладу» в 2005 и 2006 годах. Фото: ХК «Лада»
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Хоккейный клуб «Лада» определился с новым главным тренером. Им стал экс-наставник красноярского «Сокола» Александр Титов. Соглашение рассчитано на год. Будучи игроком Титов выступал за «Ладу» в 2005 и 2006 годах.

- Поступило предложение от «Лады» – новый вызов для меня. Три сезона [работы в «Соколе», - прим. ред «КП-Самара»] – большой срок, назрели изменения. Тем более, все это время я жил в отрыве от семьи, а Тольятти гораздо ближе к Москве. Сошлось много факторов, которые повлияли на мое решение, - приводит слова нового наставника команды пресс-служба «Лады».

Напомним, в этом сезоне ВХЛ тольяттинская команда вылетела в первом раунде плей-офф как раз после серии с «Соколом».

ИСТОЧНИК KP.RU

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