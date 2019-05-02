2019-05-02T18:23:08+03:00
Спорт

Хоккейная «Лада» подписала трех игроков «Сокола»

В следующем сезона за тольяттинскую команду будут выступать Юрий Назаров, Антон Капотов и Михаил Чурляев
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: ХК "Лада"Фото: ХК "Лада"
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Хоккейный клуб «Лада» подписал трех игроков из красноярского «Сокола». В следующем сезоне в составе «автозаводцев» будут играть Юрий Назаров, Антон Капотов и Михаил Чурляев, сообщает пресс-служба «Лады». Все контракты рассчитаны на 1 год.

- Михаил Чурляев уже выступал за «Ладу» в двух сезонах (2012/13, 2013/14), отыграв за тольяттинский клуб 100 матчей в общей сложности, он набрал 18 (3+15) очков, - отметили в тольяттинском клубе.

В этом сезоне ВХЛ в регулярном чемпионате Чурляев сыграл в 39 матчах и отметился 10 (3+7) набранными очками, в плей-офф – 9 матчей и 4 (2+2) очка.

Фото: ХК "Лада"

Фото: ХК "Лада"

Антон Капотов в этом сезоне играл за новокузнецкий «Металлург» и красноярский «Сокол». На его счету 6 результативных передач в 25 матчах регулярного чемпионата.

Фото: ХК "Лада"

Фото: ХК "Лада"

Еще один новичок «Лады» - Юрий Назаров – автор шайбы «Сокола» в ворота «Лады», которая выбила тольяттинцев из плей-офф. Всего Назаров сыграл в 48 матчах регулярки и 3-х плей-офф и набрал 20 (8+12) очков и 3 (1+2) очка соответственно.

Напомним, сегодня стало известно, что «Ладу» возглавит бывший тренер «Сокола» Александр Титов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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