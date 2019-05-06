«Крылья Советов» оштрафовали на 50 тысяч рублей за оскорбления болельщиков

СЕГОДНЯ 15:50 2019-05-06T15:50:38+03:00

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Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» накажут рублем за поведение своих болельщиков на матче с «Уралом, который прошел 25 апреля на стадионе «Самара Арена». Во время игры фанаты самарской команды скандировали на трибунах оскорбительные выражения.

- Контрольно-дисциплинарный комитет решил оштрафовать «Крылья Советов» на 50 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза.

Напомним, что тот матч с «Уралом» самарская команда проиграла. За всю встречу она не смогла забить ни одного гола, зато пропустила мяч от противника.

ИСТОЧНИК KP.RU