«АКОМ» вновь подтвердил звание «Лидера российского бизнеса»

СЕГОДНЯ 11:00 2019-05-07T11:32:30+03:00

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Российский союз промышленников и предпринимателей объявил итоги престижного конкурса «Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устройчивость-2018». Победу в номинации «За динамичное развитие бизнеса» завоевала компания «АКОМ».

АО «АКОМ» - признанный лидер по производству и продажам аккумуляторных батарей в России. В 2018 году объем производства превысил рекордные 2,5 млн аккумуляторных батарей, что на 19% выше уровня 2017 года. Отрыв от ближайших конкурентов составил около 1,12 млн единиц.Предприятие является крупнейшим поставщиком на конвейеры мировых автопроизводителей в РФ с долей свыше 50%. Кроме того, «АКОМ» - основной отечественный экспортер АКБ, обеспечивающий более 65% экспорта в отрасли.

В 2018 году компания «АКОМ» заняла первое место в рейтинге российских брендов-производителей АКБ и третье – среди глобальных производителей и вошла в перечень «100 лучших товаров России» с новинкой – «АКОМ Asia». Высокое качество при доступной цене позволяет продукции «АКОМ» успешно конкурировать с зарубежными аналогами.

Задачи импортозамещения решаются группой компаний «АКОМ» – Корпорацией энергетических решений – и в сферах, не связанных с автомобильной отраслью, таких как производство промышленных батарей, литий-ионных накопителей энергии.

Ранее компания «АКОМ» уже трижды одерживала победу во Всероссийском конкурсе «Лидеры российского бизнеса» в различных номинациях.

Награждение победителей пройдет 24 мая 2019 года в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU