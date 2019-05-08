В Самаре частично снизили расценки на грузовую переправу до Рождествено

СЕГОДНЯ 08:13 2019-05-08T08:19:24+03:00

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В Самарской области вновь скорректировали тарифы на грузопассажирские перевозки на паромной переправе по маршруту Октябрьский спуск - Рождествено. Цены решили снизить, правда, не на все категории транспорта.

- Расценки на грузовую переправу в Рождествено изменены в сторону уменьшения. С поставщиком услуг были проведены необходимые переговоры, - сообщили в администрации Волжского района.

Отметим, что стоимость паромной переправы изменилась только для владельцев внедорожников. Если с 30 апреля они должны были платить за перевозку 1000-1200 рублей, то теперь этот ценовой диапазон составит 700-1000 рублей. Корректировки коснулись и автомобилей иностранного производства. Список машин расширили и определили для них свои тарифы. Что касается перевозки велосипедов, мотоциклов, легковушек и "Газелей", то стоимость "билетов" на них, которую ввели 30 апреля, не изменилась. Новые цены на паромную переправу начнут действовать уже со среды, 8 мая.

Добавим, что с субботы, 11 мая, изменится и график движения парома между Самарой и Рождествено. Он станет делать по 4 рейса в день, а в пятницу и воскресенье - по 5 рейсов.

Новые тарифы на грузопассажирские перевозки на паромной переправе до Рождествено

ИСТОЧНИК KP.RU