2019-05-08T18:09:04+03:00
Происшествия

У места пожара дебаркадера в Самаре ведутся следственные действия

Возможно, количество погибших возрастет
Кирилл КАРИМОВ
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Алексей ЗагоскинАлексей ЗагоскинФото: СОЦСЕТИ
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В затоне Сухая Самарка, где в среду, 8 мая, произошел пожар на судне и погиб один человек, работает следственно-оперативная группа следователей и криминалистов Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ.

По информации правоохранителей на вечер среды, в результате пожара пострадали 30- и 55-летний мужчины, которые были доставлены в больницу. Ранее сообщалось, что на месте пожара могут находиться еще два человека.

Тем временем, как сообщают местные жители «КП-Самара», погибших в пожаре может оказаться двое.

- Пожарные расчеты последние только уехали, - рассказала корреспонденту «КП-Самара» Тамара В. - Тела еще лежат. Муж только что с работы ехал, подходил туда и видел их.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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