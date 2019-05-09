Бессмертный полк Куйбышевского НПЗ вырос до 847 человек

СЕГОДНЯ 09:39 2019-05-09T09:39:16+03:00

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Бессмертный полк Куйбышевского завода был «мобилизован» в 2015 году. Данные о героях-заводчанах собирали по крупицам – из архивов музея Трудовой Славы КНПЗ, заводских газет, воспоминаний сотрудников.

Кропотливый труд работников музея, отзывы неравнодушных заводчан не прошли даром: в строй Бессмертного полка в мае 2015-го встали 388 заводчан-фронтовиков. Это было только началом: исследования продолжаются, и сегодня в Бессмертный полк завода навечно зачислены уже 847 человек. Сегодня они шагали в строю со своими преемниками – современными нефтепереработчиками. Десятки заводчан с гордостью несли портреты своих героических коллег и родственников.

- В прошлом году на майские праздники мы всей семьей ездили в Волгоград, чтобы показать детям Мамаев курган, Родину-мать, дом Павлова – подрастающее поколение должно знать, какой ценой нашему народу удалось выстоять в борьбе с фашизмом, - рассказал заместитель начальника цеха №8 АО «КНПЗ» Алексей Мухортов. – Сегодня мы идем в Бессмертном полку с дочерью и портретом деда Ивана Ефимовича. Он дошел до Берлина!

ИСТОЧНИК KP.RU