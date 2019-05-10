2019-05-10T17:36:33+03:00
Спорт

«Сезон выдался трудным»: Сергей Корниленко попросил болельщиков «Крыльев Советов» продолжать поддерживать команду

Футболист подтвердил, что не сможет выступать в этом сезоне из-за травмы
Кирилл КАРИМОВ
Поделиться:
35-летний нападающий обещает вернуться сильнее35-летний нападающий обещает вернуться сильнееФото: Скриншот с видео
Изменить размер текста:

Бомбардир футбольного клуба «Крылья Советов» Сергей Корниленко обратился на YouTube к фанатам ФК с одновременно грустным и ободряющим сообщением. Напомним, 5 мая в игре с «Уфой» 35-летний нападающий почувствовал острую боль в колене.

- К сожалению, в этом сезоне я не смогу помочь, потому что получил тяжелую травму и мне предстоит длительное восстановление, - сетует Корниленко. – Но я хотел бы призвать всех вас, чтобы вы до последнего поддерживали команду. Только благодаря вам клуб имеет такое имя и такую историю.

Корниленко пообещал вернуться еще сильнее и биться за честь футбольного клуба. Когда это случится, футболист не пояснил.

Следующий матч «Крылья Советов» проведут с грозненским «Ахматом» завтра, 11 мая, в гостях. Сейчас самарская команда находится в зоне стыковых матчей.

Обращение Сергея Корниленко.Форвард Крыльев Советов обратился к самарским болельщикам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Станцевала на фоне Волги: поп-диву Ольгу Бузову в Самаре встретили цветами, хлебом и солью
В самарском ТТУ признались, что город ощущает нехватку водителей троллейбусов
Из-за жары спасатели предупреждают о повышенной пожарной опасности в лесах Самарской области
Первоклассница из Сызрани нашла после парада медаль и хочет вернуть ее владельцу
На финале Кубка России по футболу в Самаре выступит группа «2Маши»
Темнота вне закона: полицейские в Самарской области проверили тонировку стекол автомобилей
В Самаре ищут парня в спортивных штанах, который ушел из дома и не вернулся
Необычное ДТП: в Сызрани мусоровоз протаранил трактор
«Сохрани жизнь!»: в Самарской области снижается количество жертв ДТП
Главврач одной из больниц Самарской области отправлен в отставку
Безработная автоледи в Тольятти нарушила ДТП и у нее нашли коноплю
За 9 мая в Самарской области зафиксировано 45 пожаров и 3 ДТП, на которых работало МЧС