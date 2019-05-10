«Сезон выдался трудным»: Сергей Корниленко попросил болельщиков «Крыльев Советов» продолжать поддерживать команду
Бомбардир футбольного клуба «Крылья Советов» Сергей Корниленко обратился на YouTube к фанатам ФК с одновременно грустным и ободряющим сообщением. Напомним, 5 мая в игре с «Уфой» 35-летний нападающий почувствовал острую боль в колене.
- К сожалению, в этом сезоне я не смогу помочь, потому что получил тяжелую травму и мне предстоит длительное восстановление, - сетует Корниленко. – Но я хотел бы призвать всех вас, чтобы вы до последнего поддерживали команду. Только благодаря вам клуб имеет такое имя и такую историю.
Корниленко пообещал вернуться еще сильнее и биться за честь футбольного клуба. Когда это случится, футболист не пояснил.
Следующий матч «Крылья Советов» проведут с грозненским «Ахматом» завтра, 11 мая, в гостях. Сейчас самарская команда находится в зоне стыковых матчей.
Обращение Сергея Корниленко.Форвард Крыльев Советов обратился к самарским болельщикам.
ИСТОЧНИК KP.RU