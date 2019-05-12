Самара попала в десятку городов, куда россияне готовы переехать за хорошей работой

СЕГОДНЯ 22:05 2019-05-12T22:05:57+03:00

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Россияне готовы ехать в Самару за хорошей работой и сладкой жизнью. В списке городов, которые предпочитают для трудовой миграции, наш город занял десятое место. В первой тройке - Питер, Москва и Краснодар. В пятерке - Казань и Подмосковье.

- Россияне охотнее переезжают в Нижний Новгород, ростов на Дону, Екатеринбург и Владивосток. Самара - на десятом месте, - говорится в исследовании международной рекрутинговой компании Hays, которое цитирует "Российская газета".

Результаты исследования гласят, что 51% россиян готов поменять город проживания, если им предложат хорошую работу. Для них важны рост зарплаты на 30-50% и интересность проекта. При этом на новом месте работники готовы трудиться 2-3 года.

ИСТОЧНИК KP.RU