В Самаре в парке Гагарина могут снести 300-летний дуб

СЕГОДНЯ 10:35 2019-05-13T10:35:57+03:00

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Жители Самары озаботились судьбой 300-летнего дуба в парке имени Юрия Гагарина. Недавно дерево обнесли сигнальной лентой, а на пешеходной дорожке установили ограждения. Как выяснилось, дуб находится в аварийном состоянии, и не исключено, что его могут срубить.

- 29 апреля прошло первое обследование с участием департамента городского хозяйства и экологии. Проход к дубу будет закрыт столько, сколько потребуется для его лечения или принятия комиссионного решения о сносе, - сообщили представители МАУ «Парки Самары» в Твиттере.

Отметим, что дуб-долгожитель официально считается городским памятником. Его диаметр составляет более 4 метров. Ранее специалисты уже предпринимали меры по спасению дерева от разрушений: они укрепили корни цементом, ствол обвязали стальным тросом, а дупло заполнили специальным раствором.

ИСТОЧНИК KP.RU