2019-05-14T09:37:05+03:00
Общество

В центре Самары на фасаде дома появился портрет китайского коммунистического лидера

Автором работы выступил известный уличный художник Клаус
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: КлаусФото: КлаусФото: Instagram.com
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В историческом центре Самары появился новый арт-объект. Это портрет знаменитого политика XX века, председателя китайской компартии Мао Цзэдуна. Им украсили фасад дома на пересечении улиц Ленинградской и Фрунзе. Автором работы стал уличный художник под псевдонимом Клаус.

- Это картина с неосуществившейся выставки, - объяснил автор портрета на своей странице в Инстаграме.

Уличный художник Клаус известен тем, что пишет свое имя на фасадах домов, а также делает различные инсталляции, к примеру, крепит лица с ногой во рту или необычных человечков к стенам.

Художник прикрепил портрет Мао Цзэдуна к стене дома Фото: Instagram.com

Художник прикрепил портрет Мао Цзэдуна к стене домаФото: Instagram.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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