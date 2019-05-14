В центре Самары на фасаде дома появился портрет китайского коммунистического лидера
В историческом центре Самары появился новый арт-объект. Это портрет знаменитого политика XX века, председателя китайской компартии Мао Цзэдуна. Им украсили фасад дома на пересечении улиц Ленинградской и Фрунзе. Автором работы стал уличный художник под псевдонимом Клаус.
- Это картина с неосуществившейся выставки, - объяснил автор портрета на своей странице в Инстаграме.
Уличный художник Клаус известен тем, что пишет свое имя на фасадах домов, а также делает различные инсталляции, к примеру, крепит лица с ногой во рту или необычных человечков к стенам.
Художник прикрепил портрет Мао Цзэдуна к стене домаФото: Instagram.com
ИСТОЧНИК KP.RU