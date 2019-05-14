Самарцы стали в три раза активнее заниматься спортом этой весной

СЕГОДНЯ 09:52 2019-05-14T09:52:23+03:00

Изменить размер текста: A A

МТС подвела итоги продаж гаджетов в самарской рознице в марте-апреле 2019 года и зафиксировала взрывной рост продаж фитнес-браслетов.

За два весенних месяца количество проданных умных браслетов возросло более, чем в три раза, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такой рост связан сразу с несколькими факторами: во-первых, сами устройства заметно подешевели (средняя цена фитнес-трекеров, которые выбирают самарцы, за год снизилась на 30 процентов и составила 2990 рублей). Во-вторых, значительно расширился и функционал устройств – теперь даже бюджетные модели оснащены цветными дисплеями, GPS-трекерами для более точного контроля тренировок и водонепроницаемыми корпусами для занятий плаванием. Основной же причиной стала популярность спорта и здорового образа жизни -– по данным Министерства спорта РФ, около 80 процентов россиян в возрасте до 29 лет систематически занимаются физкультурой и спортом, а среди людей среднего возраста эта цифра достигает 25 процентов.

По данным МТС, самыми популярными весной 2019 года в самарской рознице стали фитнес-браслеты от Honor и Xiaomi — Honor Band 4, Honor Band 3 и Xiaomi Mi Band 3. Пик продаж устройств пришелся на начало марта, в преддверии Международного женского дня, и на четвертую неделю апреля, когда в Самару пришло потепление.

Новости партнеров

ИСТОЧНИК KP.RU