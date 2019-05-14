2019-05-14T14:39:18+03:00
Общество

В Самарской области прогнозируют грозу, град и сильный ветер

Также не обойдутся ближайшие дни без дождей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Стихия будет бушевать в течение двух дней: 15 и 16 маяСтихия будет бушевать в течение двух дней: 15 и 16 маяФото: Ольга СКОСЫРЕВА
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Погода на этой неделе в Самарской области решила показать все грани своего неустойчивого характера. Жара постепенно сменится похолоданием, а почти безоблачное небо — на грозовые тучи. По прогнозам Приволжского УГМС, в ближайшие два дня в большинстве районах региона пройдут дожди, грозы и, возможно, град. При этом будет дуть шквалистый ветер.

- В среду, 15 мая, в Самарской области ожидается кратковременный дождь, гроза, возможен град. Ветер южный 5-10 м/с, при грозе его порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха составит 27...32 °C, - рассказали синоптики.

В четверг, 16 мая, дождь и ветер могут усилиться. Также возможны гроза и град. При грозе порывы ветра будут достигать 17-22 м/с. А вот температура воздуха немного спадет: 23...28 °C.

В пятницу, 17 мая, буйство стихии должно пойти на спад. В этот день в регионе ожидается только кратковременный дождь. Скорость ветра составит 8-13 м/с. Столбики термометров опустятся до 13...18 °C.

ИСТОЧНИК KP.RU

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