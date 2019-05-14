2019-05-14T15:22:00+03:00
Общество

В аэропорту Курумоч проведут бесплатные экскурсии для детей

Юным самарцам покажут все уголки аэровокзала в рамках «Ночи Музеев»
Анастасия ФИЛАТОВА
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Дети смогут бесплатно попасть в недоступные для пассажиров самарского аэропорта местаДети смогут бесплатно попасть в недоступные для пассажиров самарского аэропорта места
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Самарский аэропорт Курумоч решил присоединиться к всероссийской акции «Ночь Музеев», которая пройдет в субботу, 18 мая. В этот день для юных жителей региона устроят бесплатные экскурсии по аэровокзалу.

- Дети смогут попасть в недоступные для пассажиров места, увидеть работу аэровокзального комплекса изнутри, а также больше узнать о технике, которая обслуживает самолеты, и сделать фото на перроне аэропорта, - сообщили в пресс-службе Курумоча.

Экскурсии будут проходить с 10:00 до 18:00. Длительность каждой — 1,5 часа. Попасть на экскурсию можно по предварительной записи. При себе нужно будет иметь паспорт, а детям до 14 лет — свидетельство о рождении. Отметим, что участники экскурсий смогут бесплатно воспользоваться парковкой аэропорта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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