2019-05-15T10:01:53+03:00
Происшествия

В Тольятти неизвестный сообщил о бомбе в школе, сотни детей и взрослых вывели на улицу

Сейчас на месте работают оперативные службы
Михаил ГОРЮНОВ
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На месте работают сотрудники полицииНа месте работают сотрудники полицииФото: соцсети
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Сегодня утром, в среду 15 мая, в Тольятти произошло ЧП. Кто-то сообщил о бомбе в школе № 28 на бульваре Баумана, 3.

- Из здания вывели сотни людей, около 900 человек. На месте работают оперативные службы, дети и руководящий состав учебного учреждения ожидают в поле, - рассказали корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" местные жители.

В социальных сетях отмечают, что речь может идти о "телефонном минировании". Как пишут пользователи, в приемную директора поступил звонок и детский голос сообщил, что в здании находится взрывное устройство. Все обстоятельства произошедшего предстоит установить сотрудникам полиции. По факту происшествия проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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