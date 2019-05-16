В СамГУПС пройдет «Ночь открытых дверей»

СЕГОДНЯ 11:23 2019-05-16T11:25:38+03:00

Посетить интерактивные площадки и посмотреть творческие номера можно 17 мая с 18:00 до 23:00

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В Самарском государственном университете путей сообщения в пятницу, 17 мая, пройдет «Ночь открытых дверей». С 18:00 до 23:00 в вузе будут работать интерактивные площадки от шести факультетов. Кроме того, все желающие смогут посмотреть творческие номера, заглянуть в фотобудку и поучаствовать в фотоконкурсе.

- Мероприятие пройдет по адресу: улица Литвинова, 332 а, - уточнили в пресс-службе СамГУПС.

Помимо этого свои двери в эту ночь откроет и Поволжский музей железнодорожной техники. С 18:00 17 мая до 1:00 18 мая посетителям проведут экскурсии, покажут документальные фильмы. Кроме того, все желающие смогут побывать в кабине паровоза и скоростного электропоезда и сфотографироваться в форме железнодорожника. Акция приурочена к международному Дню Музеев и Ночи музеев.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU