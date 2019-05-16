МЧС предупреждает самарцев о сильном дожде, грозе и шквалистом ветре

СЕГОДНЯ 12:06 2019-05-16T12:06:39+03:00

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В Самарской области вновь ухудшится погода. Сегодня, 16 мая, по данным Приволжского УГМС, в большинстве районов региона пройдут кратковременный дождь, местами сильный, гроза, а также возможен град. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 7-12 м/с. Местами его порывы будут достигать 17-22 м/с.

- В связи неблагоприятными погодными условиями возникает риск чрезвычайных происшествий, поэтому жителям региона стоит быть осторожнее и по возможности не выходить из зданий, - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Также сотрудники оперативного ведомства рекомендуют самарцам не ходить и не стоять возле стен домов, недостроев, рекламных щитов, деревьев, ЛЭП и остановок общественного транспорта. Машины стоит поставить в гараж или припарковать вдали от деревьев. Водителям также советуют быть внимательнее на дорогах, соблюдать скорость и дистанцию движения.

ИСТОЧНИК KP.RU