В Самаре регоператор вывез 1,4 млн кубометра мусора и не ликвидировал ни одной незаконной свалки

СЕГОДНЯ 14:11 2019-05-16T14:11:44+03:00

Вывозом мусор в Самаре довольны не все, но регоператор говорит, что и так обслуживает слишком много КП

В компании поделились итогами работы в первом квартале. За это время не убрали ни одной несанкционированной свалки

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Стало известно, сколько мусора вывез регоператор в Самарской области на полигоны за первые три месяца 2019 года. Речь идет о почти 1,4 млн кубометров. В лидерах накопления мусора, конечно, Самара, как самый большой город в регионе. Здесь на полигоны вывезли 520 тыс кубометров мусора. Напомним, что норматив накопления - 0,091 кубометр с кв.м. в год.

- В Тольятти вывезли 303 тыс. кубометров, в Сызрани - 105,5 тыс кубометров, - говорится в отчете.

Как следует из отчета, сегодня оператор работает с 12 полигонами и тремя объектами, где сортируют мусор. Еще у 4 полигонов и 2 мусоросортировочных станций нет лицензий или тарифов. Утилизацией мусора регоператор в первом квартале и вовсе не занимался. Из отчета также видно, что ни одной несанкционированной свалки регоператор в течение трех первых месяцев не ликвидировал.

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ИСТОЧНИК KP.RU