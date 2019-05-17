В Отрадном непристегнутый ремень безопасности помог поймать наркосбытчика
В Отрадном сотрудники ДПС поймали предполагаемого наркосбытчика, который перевозил запрещенные вещества на такси. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
- Злоумышленник был задержан днем 15 мая, когда он ехал на такси марки Datsun on-DO. Инспекторы ДПС остановили машину, потому что мужчина не был пристегнут ремнем безопасности, - рассказали полицейские.
При общении со стражами порядка пассажир такси — 27-летний житель Самары, зарегистрированный в селе Абдулино Оренбургской области — сильно нервничал, поэтому они решили его досмотреть. В кармане брюк молодого человека полицейские нашли 70 полимерных пакетов с веществом красного, синего и черного цвета. Экспертиза показала, что в пакетах находились синтетические наркотики общей массой 51,1 г, что является крупным размером.
По данным полицейских, молодой человек собирался сбыть наркотики на территории Самарской области. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Самарцу грозит до 20 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU