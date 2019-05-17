В Отрадном непристегнутый ремень безопасности помог поймать наркосбытчика

СЕГОДНЯ 11:45 2019-05-17T11:45:16+03:00

Полицейские нашли у пассажира такси 70 пакетиков с наркотиками Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Молодой человек ехал на такси и не ожидал, что попадется полицейским

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В Отрадном сотрудники ДПС поймали предполагаемого наркосбытчика, который перевозил запрещенные вещества на такси. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

- Злоумышленник был задержан днем 15 мая, когда он ехал на такси марки Datsun on-DO. Инспекторы ДПС остановили машину, потому что мужчина не был пристегнут ремнем безопасности, - рассказали полицейские.

При общении со стражами порядка пассажир такси — 27-летний житель Самары, зарегистрированный в селе Абдулино Оренбургской области — сильно нервничал, поэтому они решили его досмотреть. В кармане брюк молодого человека полицейские нашли 70 полимерных пакетов с веществом красного, синего и черного цвета. Экспертиза показала, что в пакетах находились синтетические наркотики общей массой 51,1 г, что является крупным размером.

По данным полицейских, молодой человек собирался сбыть наркотики на территории Самарской области. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Самарцу грозит до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU