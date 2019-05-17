В Самаре отправили в колонию экс-майора ФСБ, который пытался заполучить водонапорный канал

СЕГОДНЯ 12:48 2019-05-17T12:48:26+03:00

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В пятницу, 17 мая, Самарский гарнизонный военный суд вынес приговор экс-майору УФСБ по региону Сергею Абрамову, который обвинялся в покушении на мошенничество.

Бывшего оперативника признали виновным и назначили 4,5 года колонии общего режима со штрафом в 400 тысяч рублей. Также Сергея Абрамова лишили звания. Как пишет Волга Ньюс, его арестовали прямо в зале суда.

Напомним, Сергея Абрамова обвиняли в том, что он решил незаконно получить 1,6 млн рублей и права на водонапорный канал, принадлежащий ОАО «Подстепниковское». Для этого бывший сотрудник ФСБ пообещал экс-главе Ставропольского филиала «Самарамелиоводхоза» Олегу Зюрину сначала помочь избежать уголовной ответственности, а потом получить условный срок. Сергея Абрамова задержали сразу после того, как его знакомому передали деньги и документы на канал.

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ИСТОЧНИК KP.RU