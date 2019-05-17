«Ростелеком»: «Игра престолов» стала главным хитом майских праздников в Самарской области

СЕГОДНЯ 13:17 2019-05-17T13:17:55+03:00

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В майские праздники самарские пользователи «Интерактивного ТВ» «Ростелекома» заказали около трех тысяч кинофильмов в «Видеопрокате». Это на треть больше, чем в среднем за десять дней любого месяца.

Сергей Серов, заместитель директора Самарского филиала «Ростелекома» − директор по работе с массовым сегментом:

«Домашние просмотры фильмов с родными и близкими дарят теплые эмоции и живое общение. Мы стараемся максимально разнообразить контент «Видеопроката», чтобы у телевизора было интересно всей семье. Особенно часто к сервису обращаются в каникулы и праздники. Повышенный интерес у зрителей вызывают кинопремьеры, которые можно заказать практически сразу после выхода в кинотеатрах и задолго до трансляции на телеэкранах».

Наибольшей популярностью у жителей региона пользовался сериал «Игра престолов». Серии нового восьмого сезона набрали почти полторы тысячи просмотров. В общей сложности разные эпизоды культовой саги зрители «Интерактивного ТВ» заказывали около четырех тысяч раз.

Самыми востребованными художественными фильмами стали российская военная драма «Спасти Ленинград», испанская приключенческая лента «Затерянные во льдах» и американский фантастический боевик «Росомаха: Бессмертный». Картины абоненты предпочли смотреть в формате HD.

Юные зрители в длинные выходные выбирали мультипликационные сериалы «Буренка Даша», «Щенячий патруль» и «Приключения Ам Няма».

Сервис «Видеопрокат» доступен абонентам в меню ТВ-приставки. Любимый фильм можно приобрести в постоянное пользование либо взять в аренду на 48 часов. При помощи функции «Управление просмотром» кино можно ставить на паузу и пересматривать полюбившиеся моменты.

Подробную информацию об «Интерактивном ТВ» можно получить в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома», по бесплатному номеру 8-800-1000-800, а также на сайте samara.rt.ru/hometv/.

ИСТОЧНИК KP.RU