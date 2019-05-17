В Самарской области ожидаются заморозки до -3°C

СЕГОДНЯ 15:16 2019-05-17T15:16:54+03:00

Заморозки ожидаются в воздухе и на поверхности почвы Фото: Архив "КП"

Температура воздуха будет опускаться до отрицательных значений в ночное время

Изменить размер текста: A A

В Приволжском УГМС рассказали, какая погода ждет жителей Самарской области в предстоящие выходные, 18 и 19 мая. По данным синоптиков, в регионе заметно похолодает, а в ночные часы температура воздуха даже может опуститься ниже ноля.

В субботу, 18 мая, местами по области пройдет кратковременный дождь. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 9-14 м/с. Температура воздуха составит 13...18 °C.

В ночь на воскресенье, 19 мая, столбики термометров опустятся до 1...6 °C. Кроме того, местами на поверхности почвы ожидаются заморозки 0...-3°C. Днем кое-где по региону пройдет небольшой дождь. Скорость ветра составит 6-11 м/с, а температура воздуха 12...17 °C.

Заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0...-3 °C ожидаются и в ночь на понедельник, 20 мая. Днем же воздух прогреется до 12...17 °C.

ИСТОЧНИК KP.RU