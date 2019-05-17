Жительницу Самарской области, которая утопила в озере новорожденную дочь, отправили в колонию-поселение
Женщина родила малышку в одиночестве, а потом задушила ее
Фото: СУ СК по Самарской области
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В Самарской области суд вынес приговор 42-летней местной жительнице, которая обвинялась в убийстве своей новорожденной дочери.
- Суд признал женщину виновной и назначил ей 3 года 4 месяца лишения свободы. Отбывать наказание она будет в колонии-поселении, - сообщили в СУ СК по Самарской области.
Напомним, женщина самостоятельно родила малышку вечером 6 ноября на берегу озера Сарма. После этого она задушила младенца и выбросила в озеро. Тело ребенка нашли 9 ноября на берегу озера Сарма в поселке Березовый Гай в Волжском районе.
ИСТОЧНИК KP.RU