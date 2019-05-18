2019-05-18T13:37:59+03:00
Общество

В Самаре стартовало общественное обсуждение проектов по реконструкции Загородного парка

Горожанам предстали шесть проектов
Евгения ВАСИНА
Поделиться:
Фото: Департамент информационной политики Администрации Губернатора Самарской областиФото: Департамент информационной политики Администрации Губернатора Самарской области
Изменить размер текста:

В субботу, 18 мая в Самаре стартовало общественное обсуждение будущего Загородного парка. Горожанам предложили заполнить анкету, ответив на 11 вопросов, и поучаствовать в создании итогового проекта преобразования парка. Можно также предложить свои варианты. Анкета есть на входе в Загородный парк у волонтеров. Заполнить ее можно и онлайн, сообщает пресс-служба губернатора Самарской области.

Напомним, ранее, по инициативе губернатора прошел конкурс проектов по реконструкции Центрального парка культуры и отдыха им. М. Горького, которого горожане называют «Загородного парка». Шесть проектов были признаны лучшими, теперь они выставлены на общественное обсуждение.

Также посетителям парка покажут фрагменты других проектов, часть из которых планируется включить в итоговый вариант преобразования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Проекты реконструкции Загородного парка в Самаре представят на выставке

Авторами работ стали архитекторы из Москвы, Краснодара, Симферополя, Тюмени и других городов нашей страны

(Подробнее)

Победителем конкурса проектов реконструкции Загородного парка стала команда из Москвы

За свою работу столичные архитекторы получат 500 тысяч рублей

(Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В самарском парке Дружба проходит бесплатная выставка ретро автомобилей
В Самарской области пьяный водитель «Нивы» хотел обогнать микроавтобус, но врезался в него
В Самарской области два рыбака могут попасть в тюрьму за нарушение правил рыболовства
Открытие джазового фестиваля «Движение» в Струковском саду все-таки состоится
В Самаре обвиняемый в убийстве охранника банка напал на женщину-конвоира, но на ход уголовного дела это не повлияет
Самарец купил водительские права в интернет и попался
«Лада» уступила команде «Ростов-Дон» в первом финальном матче гандбольной Суперлиги
"Очень интересных заявок не было": В Самаре могут продлить срок приема заявок на пост министра культуры
Капитан "Спартака" Денис Глушаков не сыграет в матче против самарских "Крыльев Советов"
Молодые "Крылья Советов" сыграли вничью со "Спартаком"
В Самаре пожар на Дыбенко напротив роддома
На Партизанской внедорожник влетел под трамвай
В Крутых Ключах школьники приняли участие в Дне призывника
МТС выводит на рынок пакетное решение со Спутниковым ТВ
Молодежка «Крыльев» сыграла вничью со «Спартаком» - 2:2
Прокуратура Тольятти вернула дело "маньяка с ножом" в полицию и просит ужесточить ему обвинение
В Самаре судебный пристав отделался условным сроком за взятку в 60 тысяч рублей
Корреспондент «КП-Самара» Елена Сборнова стала лауреатом всероссийского конкурса «Правда и справедливость»
В Самаре осудили иностранца, который убил знакомого и сбросил его труп в погреб
СамГУПС вышел на китайский рынок: в Поднебесной открылся Самарский институт транспорта
В Жигулевске «Гранта» опрокинулась в кювет из-за создавшего помеху на дороге водителя