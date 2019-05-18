В Самаре стартовало общественное обсуждение проектов по реконструкции Загородного парка

СЕГОДНЯ 13:37 2019-05-18T13:37:59+03:00

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В субботу, 18 мая в Самаре стартовало общественное обсуждение будущего Загородного парка. Горожанам предложили заполнить анкету, ответив на 11 вопросов, и поучаствовать в создании итогового проекта преобразования парка. Можно также предложить свои варианты. Анкета есть на входе в Загородный парк у волонтеров. Заполнить ее можно и онлайн, сообщает пресс-служба губернатора Самарской области.

Напомним, ранее, по инициативе губернатора прошел конкурс проектов по реконструкции Центрального парка культуры и отдыха им. М. Горького, которого горожане называют «Загородного парка». Шесть проектов были признаны лучшими, теперь они выставлены на общественное обсуждение.

Также посетителям парка покажут фрагменты других проектов, часть из которых планируется включить в итоговый вариант преобразования.

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ИСТОЧНИК KP.RU