В Сызрани в районе Молдавки загорелся частный дом

СЕГОДНЯ 14:30 2019-05-18T15:41:50+03:00

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В субботу, 18 мая в Сызрани загорелся частный дом. ЧП произошло в районе Молдавки на пересечении улиц Овражная и Кузнечная. Дым идущий от здания заметили местные жители, они и позвонили на пульт дежурного. Как сообщает Маленькая Сызрань, дом бесхозный и в нем давно никто не живет.

- Сообщение о пожаре поступило в 13:25. Площадь возгорания составила 25 м кв. Огонь локализовали в 13:34, а в 13:37 полностью ликвидировали. На месте работали три единицы техники и 11 человек личного состава, - сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Пострадавших нет. Что стало причиной пожара, теперь предстоит определить экспертам.

ИСТОЧНИК KP.RU