В Самаре пропала 14-летняя девочка

СЕГОДНЯ 16:42 2019-05-18T17:20:07+03:00

Ангелину Белову ищут в Самаре и в Московской области

Изменить размер текста: A A

В Самаре разыскивают 14-летнюю Ангелину Белову. Девочка пропала 9 мая. Информационный поиск ведут волонтеры ДПСО "Лиза Алерт". Школьница может находится в Московской области.

Приметы пропавшей: рост 154 см, телосложение среднее, волосы русые, длиной до плеч, глаза карие.

Девочки была одета в кофту с длинным рукавом, цвет кофты чёрная в белую полоску, брюки болотного цвета и кроссовки белые.

Если вы владеете информацией о пропавшее, волонтеры просят сообщить по телефону 8-909-329-03-56.

Фото общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

ИСТОЧНИК KP.RU