В Самаре пропала 14-летняя девочка
Ангелину Белову ищут в Самаре и в Московской области
Девочку ищут волонтерыФото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
Изменить размер текста:
В Самаре разыскивают 14-летнюю Ангелину Белову. Девочка пропала 9 мая. Информационный поиск ведут волонтеры ДПСО "Лиза Алерт". Школьница может находится в Московской области.
Приметы пропавшей: рост 154 см, телосложение среднее, волосы русые, длиной до плеч, глаза карие.
Девочки была одета в кофту с длинным рукавом, цвет кофты чёрная в белую полоску, брюки болотного цвета и кроссовки белые.
Если вы владеете информацией о пропавшее, волонтеры просят сообщить по телефону 8-909-329-03-56.
Фото общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
ИСТОЧНИК KP.RU