2019-05-18T17:20:07+03:00
Общество

В Самаре пропала 14-летняя девочка

Ангелину Белову ищут в Самаре и в Московской области
Евгения ВАСИНА
Поделиться:
Девочку ищут волонтерыДевочку ищут волонтерыФото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
Изменить размер текста:

В Самаре разыскивают 14-летнюю Ангелину Белову. Девочка пропала 9 мая. Информационный поиск ведут волонтеры ДПСО "Лиза Алерт". Школьница может находится в Московской области.

Приметы пропавшей: рост 154 см, телосложение среднее, волосы русые, длиной до плеч, глаза карие.

Девочки была одета в кофту с длинным рукавом, цвет кофты чёрная в белую полоску, брюки болотного цвета и кроссовки белые.

Если вы владеете информацией о пропавшее, волонтеры просят сообщить по телефону 8-909-329-03-56.

Фото общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

Фото общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ракета «Союз» и башня телецентра в Самаре станут фиолетовыми
Стали известны стартовые составы команд на матч "Крылья Советов" – "Спартак"
Блюз-рок и легендарный Борис Гребенщиков: самарцев приглашают на фестиваль «Дикая мята»
На митинге в сквере Родина самарцы обсудили мусорную реформу
В Сызрани в районе Молдавки загорелся частный дом
В Самаре стартовало общественное обсуждение проектов по реконструкции Загородного парка
В самарском парке Дружба проходит бесплатная выставка ретро автомобилей
В Самарской области пьяный водитель «Нивы» хотел обогнать микроавтобус, но врезался в него
В Самарской области два рыбака могут попасть в тюрьму за нарушение правил рыболовства
Открытие джазового фестиваля «Движение» в Струковском саду все-таки состоится
В Самаре обвиняемый в убийстве охранника банка напал на женщину-конвоира, но на ход уголовного дела это не повлияет
Самарец купил водительские права в интернет и попался
«Лада» уступила команде «Ростов-Дон» в первом финальном матче гандбольной Суперлиги
"Очень интересных заявок не было": В Самаре могут продлить срок приема заявок на пост министра культуры
Капитан "Спартака" Денис Глушаков не сыграет в матче против самарских "Крыльев Советов"
Молодые "Крылья Советов" сыграли вничью со "Спартаком"
В Самаре пожар на Дыбенко напротив роддома
На Партизанской внедорожник влетел под трамвай
В Крутых Ключах школьники приняли участие в Дне призывника
МТС выводит на рынок пакетное решение со Спутниковым ТВ
Молодежка «Крыльев» сыграла вничью со «Спартаком» - 2:2
Прокуратура Тольятти вернула дело "маньяка с ножом" в полицию и просит ужесточить ему обвинение
В Самаре судебный пристав отделался условным сроком за взятку в 60 тысяч рублей
Корреспондент «КП-Самара» Елена Сборнова стала лауреатом всероссийского конкурса «Правда и справедливость»
В Самаре осудили иностранца, который убил знакомого и сбросил его труп в погреб
СамГУПС вышел на китайский рынок: в Поднебесной открылся Самарский институт транспорта
В Жигулевске «Гранта» опрокинулась в кювет из-за создавшего помеху на дороге водителя