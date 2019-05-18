2019-05-18T18:17:53+03:00
Звезды

Блюз-рок и легендарный Борис Гребенщиков: самарцев приглашают на фестиваль «Дикая мята»

Уже известна ночная программа, всего под Тулой сыграют 100 артистов
Евгения ВАСИНА
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Фото группы Дикая Мята (https://vk.com/mintmusicfest)Фото группы Дикая Мята (https://vk.com/mintmusicfest)
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28–30 июня под Тулой пройдет один из крупнейших музыкальных фестивалей в России - «Дикая Мята». Накануне организаторы рассказали подробности ночной программы фестиваля, которая стартует в 23 часа.

Ночью 28 и 29 июня на сцене TITANA одним из самых ярких событий станет Faithless DJ Set - выступление Sister Bliss, основательницы Faithless, со специальной программой. Здесь же впервые в России выступит одна из самых популярных корейских диджеев - KIRARA. Закроет первую ночь фестиваля группа Cut'N'Bass из Тель-Авива.

29 июня на сцене TITANA выступит Дельфин со специальным фестивальным сетом, голландцы EUT, группа OLIGARKH и молодая звезда с норвежскими корнями Эрика Лундмоен.

Организаторы предупреждают, ночная программа будет состоять не только из электроники. На сцене SIRENA в ночь с 28 на 29 июня выступят легендарные шотландские рокеры Primal Scream. Баста представит уникальную живую программу, а в полночь Zventa Sventana исполнит песни из нового альбома «Мужа дома нету». Ночью 29 июня здесь выступит Борис Гребенщиков и группа «Аквариум», а также Нейромонах Феофан с древнерусским драм-н-бейсом.

На сцене Willy Boys Club после 23:00 прозвучит отборный блюз-рок от уроженца Техаса James Leg, а группа «Тинтал» представит новый альбом «Дикий Танец». Здесь же состоится первое российское выступление испанского мультиинструменталиста Vurro. А ночью 29 июня выступят Shortparis и французские романтики The Blind Suns. После часа ночи оглушительное ночное шоу даст группа «Тараканы!».

Всего на фестивале выступит 100 артистов. Условия участия и подробную программу фестиваля ищите здесь.

Публикуется на условиях информационного партнёрства

ИСТОЧНИК KP.RU

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