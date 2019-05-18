Стали известны стартовые составы команд на матч "Крылья Советов" – "Спартак"

СЕГОДНЯ 17:57 2019-05-18T17:58:31+03:00

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18 мая в 20:00 по самарскому времени на стадионе «Самара Арена» в матч 29 тура встретятся самарские "Крылья Советов" и московский "Спартак".

В составе команды самарцев два изменения. Так, вместо Агустина Рохеля и Артема Тимофеева на поле в стартовом составе выйдут вернувшиеся из дисквалификации Мирал Самарджич и Георгий Зотов. С капитанской повязкой будет Тарас Бурлак.

Состав команды "Крылья Советов": 1 Рыжиков, 5 Самарджич, 15 Зотов, 39 Денисов, 49 Шишкин, 90 Бурлак, 13 Рабиу, 31 Ткачук, 70 Зиньковский, 91 Яковлев, 11 Шейдаев.

Запасные: 14 Конюхов, 81 Овсянников, 2 Полуяхтов, 18 Рохель, 22 Вучичевич, 28 Антон, 78 Киселев, 95 Карпов.

Состав команды "Спартак": 98 Максименко, 6 Айртон, 7 Гулиев, 9 Зе Луиш, 11 Фернандо, 12 Адриано, 14 Джикия, 25 Мельгарехо, 38 Ещенко, 47 Зобнин, 56 Гапонов.

Запасные: 86 Поплевченков, 95 Терёшкин, 15 Глушенков, 16 Боккетти, 22 Игнатов, 23 Комбаров, 27 Ломовицкий, 37 Мелкадзе, 54 Умяров, 88 Ташаев.

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ИСТОЧНИК KP.RU