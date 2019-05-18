2019-05-18T18:46:22+03:00
Общество

Ракета «Союз» и башня телецентра в Самаре станут фиолетовыми

Свой цвет они поменяют в поддержку людей с воспалительными заболеваниями кишечника
Евгения ВАСИНА
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Волонтеры приглашают всех присоединиться к акции и в этот день приколоть к одежде фиолетовую ленточку.Волонтеры приглашают всех присоединиться к акции и в этот день приколоть к одежде фиолетовую ленточку.Фото: Андрей ЦЫГАНОВ
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19 мая - день пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника. Официальный цвет Всемирного Дня ВЗК — фиолетовый. По всему миру в этот день по всему миру проходят акции в поддержку людей, живущих с этим тяжелым заболеванием. Пройдут такие акции и в Самаре.

В 21:00 по местному времени фиолетовым цветом подсветят ракету «Союз» на проспекте Ленина и башню самарского телецентра на ул. Советская Армия. Сделают это в знак поддержки детей и взрослых, имеющих воспалительные заболевания кишечника, неспецифический язвенный колит и болезнь крона.

Как сообщают организаторы акции межрегиональная общественная организация "Доверие", в Самаре акцию поддержала администрация города и ОНФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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