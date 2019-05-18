Ракета «Союз» и башня телецентра в Самаре станут фиолетовыми
19 мая - день пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника. Официальный цвет Всемирного Дня ВЗК — фиолетовый. По всему миру в этот день по всему миру проходят акции в поддержку людей, живущих с этим тяжелым заболеванием. Пройдут такие акции и в Самаре.
В 21:00 по местному времени фиолетовым цветом подсветят ракету «Союз» на проспекте Ленина и башню самарского телецентра на ул. Советская Армия. Сделают это в знак поддержки детей и взрослых, имеющих воспалительные заболевания кишечника, неспецифический язвенный колит и болезнь крона.
Как сообщают организаторы акции межрегиональная общественная организация "Доверие", в Самаре акцию поддержала администрация города и ОНФ.
ИСТОЧНИК KP.RU