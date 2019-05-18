«Крылья Советов» уступили «Спартаку»

СЕГОДНЯ 21:09 2019-05-18T21:09:09+03:00

Матч завершится со счетом 1:2 в пользу москвичей

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В субботу, 18 мая, на поле стадиона «Самара Арена» состоялся матч 29 тура РПЛ. «Крылья Советов» принимали московский «Спартак».

Счет открыл «Спартак». На 18 минуте мяч с пенальти, назначенного за фол Рабиу, забил Зе Луише.

Второй мяч гости отправили в ворота самарцев на 50 минуте - навес Айртона в штрафную замкнул Мельгарехо – 0:2.

На 84 минуте встречи самарцы сократили разрыв. После подачи штрафного мяч в ворота «Спартака» отправил Тарас Бурлак. Однако сравнять счет или вырваться вперед самарцам не удалось.

Итог встречи – 1:2. Игра была зрелищной. На стадион в этот день пришли 37276 зрителей.

Следующий матч «Крылья Советов» проведут в Москве. Им предстоит встреча с ЦСКА. Игра состоится в воскресенье, 26 мая, начало в 15:00.

ИСТОЧНИК KP.RU