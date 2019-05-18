В Самаре более 80 человек приняли участие в реконструкции битвы при Стара-Загоре

СЕГОДНЯ 21:40 2019-05-18T21:40:39+03:00

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18 мая - День самарского знамени. Традиционно в этот день в Самаре вспоминают событиях русско-турецкой войны 1876-78 гг. и освободительном движении балканских народов. В честь этого в Струковском саду прошел международный фестиваль «Самарское знамя». Участие в нем приняли и члены болгарской делегации.

- Мы вспоминаем события, когда жители мирных Волжских берегов отправились в Болгарию. Для нас очень важно, что болгарский народ искренне относится к совместной истории – а значит, и к нашему славянскому братству, - отметил заместитель председателя правительства области Александр Фетисов.

Гости из Болгарии поблагодарили самарцам за сохранение исторической памяти и добавили, что для них Самарское знамя - святыня.

- Это символ нашего славянского братства: болгары и россияне вместе сражались против турок и одержали победу, - заявила секретарь Национального совета Национального Движения Русофили Эмил Миланов.

Центральным событием фестиваля стала военно-историческая реконструкция событий русско-турецкой войны. В ней участвовали более 80 человек: члены болгарского национального движения «Традиция», представители военно-исторических клубов Самары, Москвы, Санкт-Петербурга и Орла. Они воссоздали момент передачи Самарского знамени третьей дружине болгарского ополчение близ румынского города Плоешти. Затем зрители увидели реконструкцию битвы при Стара-Загоре, которая случилась в 1877 году. Как отмечают историки, это первой бой, в котором болгарское ополчение и Самарское знамя получили боевое крещение.

Самарцам фестиваль понравился. Многие пришли в Струковский сад целыми семьями. Кроме исторической реконструкции на фестивале была обширная историческая программа, работали фестивальные площадки. Желающие смогли побывать в госпитале времен русско-турецкой войны, изготовить куколку и оберег или выучить народный танец.

ИСТОЧНИК KP.RU