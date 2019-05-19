2019-05-19T10:30:52+03:00
Общество

В Самаре создали петицию против запуска в небо 5 тысяч шаров на праздновании последнего звонка

Защитники экологии уверены, что подобная акция может нанести вред флоре и фауне региона
Анастасия ФИЛАТОВА
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Авторы петиции призывают запретить запуск шаров в небо на последний звонок в СамареАвторы петиции призывают запретить запуск шаров в небо на последний звонок в СамареФото: Виктория ДУДИНА
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Программа общегородского праздника "Последний звонок", который пройдет 24 мая в Самаре, вызвала недовольство среди некоторых горожан. Дело в том, что в этом году со склона площади Славы решили запустить в небо 5 тысяч белых гелиевых шаров. По мнению защитников экологии, эта акция может негативно сказаться на окружающей среде, ведь шарики могут разлагаться годами, выделяя различные химикаты. В связи с этим горожане создали петицию с требованием запретить выпускникам запускать шары в небо и придумать другое мероприятие для празднования последнего звонка, например, посадить деревья.

- Самарская область обладает уникальной и самобытной природой. На территории нашей области расположен национальный парк "Самарская лука" и заповедник "Жигулевский". Детская забава длительностью в 1 минуту нанесет непоправимый вред флоре и фауне нашей области, ведь многие животные и растения региона занесены в Красную книгу, - говорит автор петиции.

Самарцы адресовали свою петицию губернатору Дмитрию Азарову и главе Самары Елене Лупушкиной. Для ее рассмотрения необходимо 500 голосов, пока за запрет запуска шаров выступили 324 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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