"Истерить и звать на плаху сейчас не по-мужски": Александр Фетисов ответил на недовольство фанатов игрой "Крыльев Советов"
Игра футболистов "Крыльев Советов" в последнее время все больше разочаровывает самарских болельщиков. Команда почти каждый раз оказывается в роли проигравшей стороны. Последнее поражение "Крылья" потерпели 18 мая от "Спартака" - 1:2. В связи с этим футбольные фанаты предложили руководству клуба выступить с заявлением и прояснить сложившуюся ситуацию.
- Истерить и звать на плаху сейчас не по-мужски и не по-самарски. Пройдем этот сложный период и приступим к преобразованиям! План есть! Когда цепь идет в атаку, залегать нельзя - больше никто не встанет! Держим строй! И еще, команда на матче со "Спартаком" действительно билась, - прокомментировал председатель совета директоров "Крыльев Советов", заместитель правительства Самарской области Александр Фетисов.
Чиновник отметил, что ситуация сложилась "нехорошая", но на данный момент нельзя поддаваться эмоциям. Нужно трезво и рационально оценить все проблемы клуба и только после этого приступать к эффективным действиям.
ИСТОЧНИК KP.RU