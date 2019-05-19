2019-05-19T12:22:21+03:00
Спорт

"Истерить и звать на плаху сейчас не по-мужски": Александр Фетисов ответил на недовольство фанатов игрой "Крыльев Советов"

Председатель совета директоров самарского клуба пообещал заняться преобразованиями
Анастасия ФИЛАТОВА
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Болельщики недовольный игрой футболистов "Крыльев Советов" в последних нескольких матчахБолельщики недовольный игрой футболистов "Крыльев Советов" в последних нескольких матчахФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Игра футболистов "Крыльев Советов" в последнее время все больше разочаровывает самарских болельщиков. Команда почти каждый раз оказывается в роли проигравшей стороны. Последнее поражение "Крылья" потерпели 18 мая от "Спартака" - 1:2. В связи с этим футбольные фанаты предложили руководству клуба выступить с заявлением и прояснить сложившуюся ситуацию.

- Истерить и звать на плаху сейчас не по-мужски и не по-самарски. Пройдем этот сложный период и приступим к преобразованиям! План есть! Когда цепь идет в атаку, залегать нельзя - больше никто не встанет! Держим строй! И еще, команда на матче со "Спартаком" действительно билась, - прокомментировал председатель совета директоров "Крыльев Советов", заместитель правительства Самарской области Александр Фетисов.

Чиновник отметил, что ситуация сложилась "нехорошая", но на данный момент нельзя поддаваться эмоциям. Нужно трезво и рационально оценить все проблемы клуба и только после этого приступать к эффективным действиям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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