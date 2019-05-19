В Жигулевске продавщица ювелирного магазина потратила на себя деньги руководства и попала под статью

СЕГОДНЯ 13:02 2019-05-19T13:02:05+03:00

За присвоение почти 25 тысяч рублей девушка может на 2 года отправится за решетку Фото: Архив "КП"

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В Жигулевске правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 27-летней продавщицы одного из ювелирных магазинов. Девушку заподозрили в том, что она присвоила деньги, которые руководство выделило ей на оплату аренды.

- Девушка похитила чужие деньги в сумме 24,8 тысяч рублей в период с 2018 года по апрель этого года. Свою вину она отрицать не стала и рассказала, что потратила все эти средства на личные нужды, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Уголовное дело на жительницу Жигулевска завели по статье "Присвоение или растрата". Девушке грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU