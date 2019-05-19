2019-05-19T13:25:29+03:00
Происшествия

В Тольятти девушка на Peugeot спровоцировала ДТП с пикапом: пострадала женщина

Автомобилистка не уступила дорогу при выезде из жилой зоны
Анастасия ФИЛАТОВА
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Пикап и легковушка не поделили дорогу возле дома № 24 на МичуринаПикап и легковушка не поделили дорогу возле дома № 24 на МичуринаФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В субботу, 18 мая, примерно в 17:30 в Тольятти произошло ДТП с участием двух иномарок, в котором пострадал человек. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

- 25-летняя девушка, двигаясь на автомобиле Peugeot 308 по улице Интернациональной, начала выезжать из жилой зоны, но не уступила дорогу пикапу Mitsubishi L200. Они столкнулись в районе дома № 24 по улице Мичурина, - рассказали полицейские.

В результате произошедшего пострадала 46-летняя пассажирка японского автомобиля. Она получила травмы головы и лица, с которыми ее направили в больницу. Там медики оказали пострадавшей необходимую помощь назначили амбулаторное лечение. Сейчас полицейские проводят по факту ДТП проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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