В Тольятти девушка на Peugeot спровоцировала ДТП с пикапом: пострадала женщина
В субботу, 18 мая, примерно в 17:30 в Тольятти произошло ДТП с участием двух иномарок, в котором пострадал человек. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
- 25-летняя девушка, двигаясь на автомобиле Peugeot 308 по улице Интернациональной, начала выезжать из жилой зоны, но не уступила дорогу пикапу Mitsubishi L200. Они столкнулись в районе дома № 24 по улице Мичурина, - рассказали полицейские.
В результате произошедшего пострадала 46-летняя пассажирка японского автомобиля. Она получила травмы головы и лица, с которыми ее направили в больницу. Там медики оказали пострадавшей необходимую помощь назначили амбулаторное лечение. Сейчас полицейские проводят по факту ДТП проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU