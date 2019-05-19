Бизнесмен, которого поймали на краже песка для "Самара Арены", отправится в колонию на 7 лет

СЕГОДНЯ 14:03 2019-05-19T14:03:23+03:00

Предприниматель крал песок для стадиона и других стройплощадок с территории, принадлежащей РКЦ "Прогресс" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Попытка предпринимателя подкупить сотрудников ФСБ и полиции обернулась для него приличным сроком за решеткой

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Самарский районный суд вынес приговор бизнесмену Алексею Зюмлину, который обвинялся в даче взятки сотруднику ФСБ за бездействие на незаконную добычу им песка. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

Суд установил, что 1 июня 2017 года предприниматель передал силовику 100 тысяч рублей, что было частью незаконного вознаграждения в 1 миллион рублей. За эти деньги предприниматель хотел, чтобы сотрудник ФСБ не проводил в отношении него оперативно-разыскных мероприятий и не пресекал его незаконную разработку песчаных карьеров, которую мужчина вел на территории, принадлежащей РКЦ "Прогресс". Также Алексей Зюмлин предполагал, что за эту сумму силовик согласится оказать воздействие на полицейских, чтобы те также не мешали ему заниматься незаконной деятельностью.

- Суд признал Алексея Зюмлина виновным и назначил ему 7 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима, - сообщили следователи.

Отметим, что похищенный песок предприниматель продавал на различные строительные площадки, в том числе и на стадион "Самара Арена".

ИСТОЧНИК KP.RU