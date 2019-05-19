Самарская область вошла в топ-5 регионов ПФО по вводу жилых домов в эксплуатацию

СЕГОДНЯ 15:01 2019-05-19T15:05:32+03:00

Несмотря на лидерскую позицию, в этом году в 63 регионе отметили отрицательную динамику по вводу жилья Фото: Иван ВИСЛОВ

В первом квартале 2019 года в регионе сдали 216,8 тысяч кв.м жилья

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Самарская область по итогам 1 квартала 2019 года вошла в пятерку регионов-лидеров ПФО по вводу жилья. Об этом сообщает областной Фонд жилья и ипотеки.

- В январе - марте 2019 года в регионе было введено в эксплуатацию 216,8 тысяч кв.м общей площади жилых домов, что составляет 6,89% от суммарного объема ввода по Приволжскому федеральному округу в целом, - рассказали специалисты.

Отметим, что 63 регион занял 5 строчку рейтинга. По вводу жилья его значительно обогнали Республика Татарстан (772,69 тысяч кв.м жилья), Республика Башкортостан (463,24 тысяч кв.м жилья) и Нижегородская область (367,7 тысяч кв.м жилья). По словам представителей СОФЖИ, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года в этом году в Самарской области отмечается отрицательная динамика объемов ввода жилых домов в эксплуатацию. Что касается всей территории ПФО, то здесь наоборот наблюдается положительная динамика.

ИСТОЧНИК KP.RU