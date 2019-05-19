2019-05-19T15:50:55+03:00
Общество

Жителям Самары показали на набережной Кубок России по футболу

Трофей выставили в отдельной палатке вместе с почетным караулом
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: администрация СамарыФото: администрация СамарыФото: Twitter.com
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В воскресенье, 19 мая, на Полевом спуске набережной реки Волги в Самаре выставили Кубок России по футболу. Именно этот трофей получит победитель матча "Локомотив" - "Урал", который пройдет в следующую среду, 22 мая, на стадионе "Самара Арена".

- Трофею турнира отвели отдельную палатку и выставили возле него почетный караул. Чтобы сфотографироваться с кубком, выстроилась большая очередь желающих, - рассказали "Комсомольской правде - Самара" гости праздника.

Для горожан на набережной устроили небольшой концерт Фото: Twitter.com

Для горожан на набережной устроили небольшой концертФото: Twitter.com

Отметим, что, помимо футбольного трофея, для гостей мероприятия подготовили и другие развлечения. На сцене там выступают местные музыкальные коллективы и работает площадка "Академии художеств", где проходит конкурс детских рисунков. Победители смогут выйти на поле самарского стадиона перед финальным матчем вместе с футболистами.

Дети участвуют в конкурсе рисунков, победители которого выведут футболистов на поле перед финальным матчем Фото: Twitter.com

Дети участвуют в конкурсе рисунков, победители которого выведут футболистов на поле перед финальным матчемФото: Twitter.com

Также на праздник сегодня должны приехать звезды российского футбола - это 4-х кратный обладатель Кубка России по футболу, обладатель Кубка УЕФА Ролан Гусев, а также игроки “Крыльев Советов”. Они проведут на набережной автограф-сессию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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